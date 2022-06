Amay met en selle une commission consultative du vélo

Dans l’arsenal des conseils consultatifs, la Commune d’Amay a décidé d’ajouter celui du vélo. Les conseillers communaux en ont voté le règlement d’ordre intérieur voici une semaine et, par la même occasion, lancé l’appel à candidatures aux Amaytoises et Amaytois qui souhaiteraient intégrer cet organe visant à faire connaître les besoins des cyclistes et les informer sur les activités, initiatives et services les concernant. "C’est ce conseil qui donnera des idées sur les infrastructures cyclables à nous faire remonter, a expliqué Stéphanie Caprasse, l’échevine amaytoise de la Mobilité. Il y a une volonté d’intégration des cyclistes dans les grands projets d’aménagement de l’espace public.Et puis, il s’agit d’un atout supplémentaire pour notre dossier PIMACI par lequel la Région wallonne accompagne des Communes dans leurs politiques piétonne, cyclable et intermodalité."