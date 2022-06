Waremme| À l’appel de la police de Hesbaye, la ministre de l’Intérieur ne répond rien…

Le citoyen veut se sentir en sécurité

Il y a quelques jours, les neuf bourgmestres de la zone de police de Hesbaye tiraient la sonnette d’alarme . Alors, oui, ils ont tout de même voté le budget de la zone – pour lui permettre de travailler – mais ils lançaient un appel à l’aide. Auprès des différents niveaux de pouvoir mais aussi de la ministre de l’Intérieur. Appel que le Waremmien Hervé Rigot, avec sa casquette de député, a relayé auprès de la ministre Annelies Verlinden, en commission de l’Intérieur. Lui rappelant la pression financière exercée sur les Communes, pression devenue "insurmontable" . Il n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler que la zone de police de Hesbaye a épuisé son fonds de réserve. "Actuellement, nous payons beaucoup plus pour un service qui ne change pas et qui est réduit à deux hommes, deux policiers d’intervention pour les communes, du lundi au vendredi.Ce n’est pas tenable ni pour nos communes, ni pour nos concitoyens qui ont besoin de se sentir en sécurité." Et le Waremmien de demander des moyens concrets pour soutenir les zones de police, mais aussi d’aller à leur rencontre et de les écouter. Enfin, de leur fournir des renforts temporaires pour permettre aux policiers d’être sur le terrain.Autant de questions claires, précises pour lesquelles Hervé Rigot aurait aimé des réponses tout aussi claires et précises. Mais… cela n’a pas été le cas.

Car la ministre Verlinden s’est contentée de répliquer par des chiffres… Évoquant "l’impact de l’inflation grandissantesur le budget des zones de police locale" . Elle a expliqué la façon dont l’intervention fédérale est calculée sur le budget des zones de police locale. Sur base de l’indice santé, augmenté par les taux de croissance prévisionnels prévus par le Bureau fédéral du Plan. Euh… oui? Mais rien de plus. Alors qu’Hervé Rigot lui parlait des Communes exsangues, d’une police locale qui ne sait plus assurer la sécurité du citoyen, de Communes qui voudraient la rencontrer, pas de réponse. Juste des chiffres.

«Ça coûte un pont, sans être plus efficace»

"C’est une blague , commente Hergé Rigot, après coup. Je lui posais trois questions simples, elle m’a répondu qu’elle n’avait plus de sou.C’est honteux." Financer les zones de polices locales coûte de plus en plus cher pour les Communes et si on met plus d’argent, ce n’est pas pour engager plus de policiers. "Ça coûte un pont et on n’est pas plus efficace pour autant." Alors oui, la quote-part du fédéral a été indexée de 8% mais "on ne peut pas l’inscrire au budget, sinon ça nous sera refusé par la tutelle". Hervé Rigot va ainsi proposer au collège de police de "forcer la main" , d’intégrer l’indexation dans le prochain budget. Mais il le sait: l’indexation ne sera pas suffisante. "Il faut aussi revoir la norme KUL" , explique-t-il.C’est sur base de cette norme que le nombre de policiers maximum a été défini pour chaque zone de police. Sauf que depuis la réforme, les choses ont évolué. Ce qui était vrai au début des années 2000 ne l’est plus aujourd’hui. Or, cette norme KUL est toujours d’application et "si on veut engager, c’est sur fonds propres" .

De la ministre de l’Intérieur, "on attend un peu plus d’empathie, elle doit venir sur le terrain à la rencontre des zones de police"