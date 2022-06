Ourthe-Vesdre-Amblève: la Maison du tourisme a retrouvé ses pénates

"Pendant cinq ans, ce fut un peu le règne de la débrouille", lancent les trois membres du personnel d’accueil qui renseignent les touristes sur les activités et hébergements des douze communes couvertes par la Maison du Tourisme, dont Hamoir, Ferrières, Anthisnes et Ouffet sur l’arrondissement de Huy-Waremme. " Depuis avril 2017, nous occupions un petit local de 15m2situé près du glacier Au goût du jour et de l’hôtel Bonhomme. Pendant le Covid, c’était compliqué, nous ne pouvions pas travailler à deux, car il était impossible de respecter les règles de distanciation sociale."

Durant cette longue période, le chantier de rénovation du bâtiment au pied des grottes a pu être mené à bien. Non sans difficultés puisque l’endroit a notamment été victime des crues en juillet 2021, avec un sous-sol inondé et une trentaine de centimètres d’eau au rez-de-chaussée.

"Le projet a pris du temps, mais au final, il est très réussi, et c’est un bel exemple de partenariat privé/public" , s’est réjoui Philippe Dodrimont, président du Greova.

Si le rez-de-chaussée et le premier étage de l’immeuble sont la propriété de la Commune d’Aywaille, le deuxièmeétage appartient en effet à la famille Renson, Celle qui est à la tête du Monde Sauvage d’Aywaille et qui exploite les Grottes de Remouchamps, y développe une activité horeca. "L’immeuble est aussi désormais équipé d’un ascenseur, ce qui permet l’accès aux grottes aux PMR" , a encore souligné Philippe Dodrimont.

25000visiteurs par an

Grâce à sa localisation et à la nouvelle configuration des lieux, la Maison du tourisme, qui a accueilli 440000 visiteurs depuis sa naissance en 2000, espère connaître un accroissement de sa fréquentation. "Avant le Covid, nous accueillions quelque 25000 visiteurs par an, relève Jacques Lilien, directeur du Greova. En 2020, nous n’avons pas trop souffert de la pandémie. Par contre, l’an dernier, notre fréquentation a chuté à cause des inondations."

Dans l’espace d’accueil de 50m2, Ann, Jenny et Simon espèrent voir débarquer une partie des 100000 touristes qui visitent chaque année la grotte. Bientôt aussi, ils seront chargés d’accueillir les futurs visiteurs du musée du cycle. Alors que son inauguration était prévue…en 2018, cet espace de quelque 250 m2devrait enfin voir le jour en 2023. L’image de Philippe Gilbert, pédalant de dos, orne déjà la vitrine du bâtiment.