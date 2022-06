Meuse-Hesbaye: la police de proximité a été réorganisée

Amay passe à six quartiers

À la lumière de l’étude qui a rendu ses résultats fin 2021, la commissaire en charge du service de proximité sur l’ensemble de la zone a réfléchi à la réorganisation en compagnie des différents chefs d’antenne. "En tenant compte du critère géographique et de la cohérence, on a revu chaque quartier pour coller à la réalité du terrain révélée par l’étude" , explique Émilie Hansotte.

Et c’est du côté du service de proximité d’Amay que la situation paraissait la plus problématique. Il reposait à l’époque sur une organisation en cinq quartiers (Ampsin, Mirolondaines, Jehay, Ombret/Rorive, et centre). "Et ils étaient tous au-dessus de la moyenne de la charge de travail sur l’ensemble de la zone, continue la conseillère stratégique. D’après nos calculs, en passant à six quartiers sur Amay, ils repassaient dans la moyenne zonale."

Depuis le 1er mars, la toile du service de proximité de la police amaytoise s’étend comme suit: Ampsin/Al Bâche, centre/Mirlondaines, Ampsin/Gravière, Jehay, Rorive/Ombret, et centre/Hubin. Et cette réorganisation amaytoise s’est forcément accompagnée d’un renfort dans les effectifs.

Retour à trois quartiers à Saint-Georges

D’autres retouches sur la zone de police Meuse-Hesbaye ont été apportées au niveau de la police de proximité.Ainsi, depuis le 1er janvier 2022, le territoire de Saint-Georges-sur-Meuse est à nouveau organisé en trois quartiers contre quatre depuis trois ans. "Sur base des statistiques de l’étude, les autorités saint-georgiennes ont bien compris la situation en vue d’une optimalisation de la police de proximité sur toute la zone" , apprécie la commissaire, Émilie Hansotte. De plus, la réorganisation s’est accompagnée d’une redistribution de certains dossiers vers un pool spécifique.

Glissements à Wanze

Du côté de Wanze, si on maintient cinq quartiers, un gros rééquilibrage est en finalisation et devrait être appliqué au 1er juillet. "Celui du centre auquel était adjointe la campagne de Haive était hors norme avec une importante charge de travail. À l’avenir, l’agent de quartier du centre sera soulagé de la campagne de Haive qui glissera dans le giron du quartier de Longpré."

Point de modification, par contre, à l’horizon d’Engis (trois quartiers), de Verlaine (deux quartiers) et de Villers-le-Bouillet (deux quartiers légèrement au-dessus de la moyenne). "Même si pour que cela soit équitable, il faudrait que Villers passe à 2,5 agents de proximité et Verlaine à 1,5. On a demandé au chef d’antenne, qui gère d’ailleurs les deux maisons de police concernées, de créer des synergies entre les deux équipes."

La carte des quartiers (avec leurs policiers de proximité) est visible sur le site internet de la zone. Reste à voir si cette réorganisation aura un impact sur les statistiques de criminalité à l’avenir. "C’est difficile à dire. Mais, notre but premier était de rééquilibrer la charge de travail pour améliorer le bien-être des agents et augmenter la présence sur quartier afin d’être plus proactifs" , termine Marianne Hermant.