Le terrain synthétique du stade de football Edmond Leburton va être remplacé

Lors du prochain conseil communal, collège et conseillers voteront les principes en vue de solliciter un subside d’Infrasports. "Car cela représente un coût qui ne peut pas être assumé par la Ville seule. Ensuite seulement, si le conseil vote favorablement, ce qu’on peut espérer, on lancera le reste de la procédure avec notamment le marché public." La pose de ce nouveau revêtement n’est donc pas pour tout de suite. "Je pense qu’on va devoir encore tenir une année avec ce terrain et continuer à le réparer. On espère pouvoir le remplacer à l’été 2023" , estime l’échevin, qui précise que le futur terrain sera constitué en liège et non plus en microbille de caoutchouc, "nuisible pour la santé et l’environnement" .

À noter que le gazon du terrain 2, situé derrière la buvette, sera également resemé.

Aussi des panneaux photovoltaïques

En plus de refaire les deux terrains de football, des panneaux photovoltaïques seront également installés, ceci sur une surface de 1350m2 qui s’étend sur la toiture de la buvette et de la tribune. "Ces panneaux solaires, de 250000kWc, alimenteront le stade et diverses autres choses" , renseigne l’échevin.

Le montant estimé pour ce projet est de 950000€, pour le terrain synthétique, le terrain engazonné, les panneaux photovoltaïques et l’étude de faisabilité. "Le subside d’Infrasports est de 50% mais peut être majoré en fonction du respect des exigences énergétiques, environnementales…"