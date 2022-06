Fortes chaleurs: les plans canicule sont activés

À Huy, la Ville a déjà enclenché son plan canicule qui vise à rendre un service de qualité aux personnes qui sont plus particulièrement fragilisées durant les périodes de fortes chaleurs et qui se sont inscrites auprès des services de la Ville. "Nous appellerons quotidiennement ces personnes afin de s’assurer de leur bien-être et de leur sécurité, explique Éric Dosogne, bourgmestre f.f. Ces préventions s’appliquent aux personnes âgées, évidemment, mais aussi aux personnes qui souffrent de pathologies cardiaques ou pulmonaires lourdes, à celles et ceux qui sont en cours de traitement chimiothérapique ou radiothérapique, aux personnes qui présentent un handicap moyen à lourd ou encore à celles et ceux qui souffrent d’une affection cardiaque ou du système nerveux central."

En Hesbaye, c’est la zone de secours Hesbaye-Ouest qui est chargée de prendre soin de la population fragilisée pour les 13communes. "Cela représente une centaine de personnes, détaille Gauthier Viatour, le porte-parole. En Belgique, il n’y a pas de critères qui imposent de déclencher ou non le plan canicule. En ce qui nous concerne, nous avons finalement décidé de le lancer pour la journée de samedi. Ce sont les autorités communales qui nous transmettent les listes des gens à contacter. Nous appelons généralement le matin et l’après-midi si quelqu’un ne répond pas. En cas de manque de retour, nous nous dirigeons alors vers la Commune pour voir s’il y a lieu de se rendre sur place." Un dispositif qui nécessite des moyens humains et logistiques plus important qu’en temps normal. "Ce sont des ambulanciers volontaires qui passent les appels mais si on se rend compte qu’ils sont trop sollicités sur le terrain alors nous rappelons du personne supplémentaire."