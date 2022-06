La Fête de la Musique: du festif à Huy au rock panaché à Marchin

Huy: Sttellla attendu

À commencer, ce vendredi dès 16h, par le terrain de football, avenue de la Croix-Rouge à Huy, où l’Atelier rock donnera tout son sens à la Fête de la Musique. Le feu irlandais des Muddy States, les reprises eighties d’AVÛ et les délires dansants de Sttellla…N’en jetez plus! "Et nous avons volontairement placé Sttellla à 20h10 pour permettre aux familles d’y assister, souligne Patrick Saint-Remy, le coordinateur à l’Atelier rock, qui se réjouit d’investir le nouveau site. En fait, on avait des craintes au niveau sécurité sur la place Verte vu le monde que devrait drainer Sttellla. On va occuper une moitié du terrain dans un profil festival d’été."

Donceel: focus sur la scène émergente

Samedi, on aura le choix entre la Hesbaye avec Donceel et les portes du Condroz à Marchin (et pourquoi pas combiner les deux, après tout?).Avec une priorité accordée des deux côtés aux groupes de compositions. "C’est notre ADN de faire découvrir des groupes émergents, insiste Loïc Maisse au sein de l’ASBL Inkipit qui coorganise l’événement à Haneffe avec la maison des jeunes de Limont. On clôturera juste avec les reprises nineties et 2000 de Mad Souls pour la touche plus familiale." Le rendez-vous est donné dans le pré Schalenbourg situé en face du Vieux-Haneffe à partir de 16h30.

Marchin ouvre les frontières

Sur la place Belle-Maison de Marchin dédoublée entre le kiosque et le cercle, la partie débutera plus tôt encore avec une entame réservée aux enfants dès 13h30 pour des ateliers et un bal.Suivra ensuite l’hommage rendu au regretté Marc Morgan, à 14h30, avec l’inauguration d’une stèle sur le kiosque et la reprise de plusieurs de ses chansons par ses enfants Juliette et Maxime. "On fera ensuite le lien avec notre projet “Tous migrants” à travers les chansons révolutionnaires sud-américaines de Los Pinchos", annonce Christophe Danthinne, directeur d’OYOU, partenaire de l’organisation.

L’affiche débordera de l’habituel ancrage local (on applaudira les Marchinois Charles Perrin avec Black Monkeyet Maxime Wathieu avec Turquoise) et même jusqu’en Allemagne avec le groupe Sparkling "qui est venu plusieurs fois en résidence à OYOU et mérite d’être vu" .

En clôture, le duo La Jungle est très attendu avec son cocktail dansant qui avait emballé 400 personnes à Grand-Marchin l’été dernier.