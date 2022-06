Réparer plutôt que jeter grâce au Repair Café

Un grille-pain, un aspirateur qui ne fonctionnent plus? Un vélo qui a une roue qui frotte? Les jeter? Hors de question. La meilleure des solutions? Ce dimanche, se rendre à la MJ de Saint-Georges, là où la Commune organise son premier Repair Café de l’année. Il aura lieu de 9 à 13h. " Apportez-y absolument tout ce qui ne fonctionne plus chez vous!, s’exclame Pierre Bricteux, l’échevin du Développement durable. Les experts du Repair Café ont, presque toujours, les mains heureuses!" En préconisant la réparation, Pierre Bricteux veut contribuer à réduire les montagnes de déchets. " C’est urgent! Nous autres, Européens, jetons énormément: entre autres ce qui est à peine abîmé et qui serait parfaitement réutilisable après une simple réparation. Au Repair Café, nous voulons changer les choses."