Le ministre n’a pas de solution miracle contre les inondations à Hannut

Le bourgmestre, Manu Douette, a d’abord dressé un état des lieux de la situation. "Il est tombé de 65 à 90 mm de pluie par m2 en une heure, détaille le mayeur. Et comme le sol était très sec, l’au n’a pas eu le temps de pénétrer, elle a ruisselé en drainant les boues des campagnes vers les villages.Dans le centre-ville, c’était différent.Là le réseau d’égouttage a été complètement saturé et a refoulé l’eau."

Pourtant, Hannut se préparait aux inondations.Les 3000 avaloirs avaient été curés préventivement et suite aux inondations de juin 2021, la société Geodex a mené une expertise sur les lieux critiques de la commune. "On a notre plan anti-inondation qui prévoit notamment la création d’une dizaine de ZIT (zone d’immersion temporaire) mais il faudra plus de 10 ans pour mettre tout ça en œuvre et on n’a pas ce temps!"

«Il faudrait des aides exceptionnelles»

Et c’est là que la Région peut peut-être agir en facilitant les procédures administratives souvent lourdes.Le ministre Collignon peut à son niveau mettre de l’huile dans les rouages afin d’accélérer les choses. "Oui car la procédure concernant les inondations de juin 2021 n’est toujours pas terminée, fait remarquer l’éco-conseillère Amélie Dabompré. Et là, les habitants sont de nouveau inondés."

En attendant, comment peut intervenir la Région pour soulager financièrement la Commune qui va devoir réparer les dégâts à l’infrastructure publique? Une dizaine de voiries et des égouts ont en effet été détruits alors qu’ils ne sont pas repris dans le PIC (plan d’investissement communal).L’AIDE va analyser l’ensemble du réseau d’égouttage mais après, il faudra réparer. "Rien que pour curer le bassin d’orage de Crehen, ça nous coûte 700000 €, déclare le bourgmestre. Il faudrait des aides exceptionnelles."

"Je ne viens pas avec une solution miracle, confesse le ministre. Il faudra voir si on remplit les conditions pour l’intervention du fonds des calamités.Pour le home Loriers, la Région couvrira le coût du différentiel par rapport au relogement des résidents. Pour le reste, on peut imaginer des aides exceptionnelles mais le problème c’est que si ce genre d’événement se reproduit un peu partout, la Région ne pourra pas tout financer."