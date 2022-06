Georges Dony était une figure de Couthuin

Dans les années 50, Georges et Eva ouvrent le café "Chez Dony et Mattart" dans le fond de Couthuin, en face de l’église. Eva y tient également une petite épicerie. Le lieu va devenir emblématique dans le village et ses alentours jusqu’à sa fermeture le 31 décembre 1972. Parallèlement, Georges continuera sa profession de carrier chez Brison à Andenne et ensuite dans le bâtiment.

Le café deviendra le local du club de football de Couthuin Sports déjà au début des années 60. "On mettait le drapeau du club quand il n’était pas perdant" , se souviennent les deux fils, Georges et Jules.

Mais surtout, avec d’autres villageois, Georges fonde la République libre du Fond de Couthuin. "C’était une période extraordinaire", explique le bourgmestre Éric Hautphenne. Les deux fils de Georges s’en souviennent: " Pour le souper cochonailles, on cuisait un cochon dans la rue et on le mangeait aussi à l’extérieur. Il y avait un cortège avec des chars et des fanfares. Et il y a eu aussi la Fête de Sainte-Anne avec la première course cycliste Liège-Couthuin pour amateurs. Il y avait eu tellement de coureurs qu’il manquait de dossards, on les a découpés dans des draps de lit. Ce sont des souvenirs inoubliables."

Hector Delfosse, Stéphane Steeman et les Serpents noirs

Le café avait aussi une grande salle de spectacle où sont venus notamment Hector Delfosse, Stéphane Steeman et Marion, ainsi que les Serpents noirs. Toute une époque.