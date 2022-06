En 30 ans, les recyparcs sont devenus incontournables

Mais en 30 ans, les choses ont bien changé dans le domaine.On ne trie plus aujourd’hui comme on le faisait il y a 30 ans avec une valorisation des déchets récoltés en progression constante.Ainsi, en 1992 seulement, 17% des déchets étaient recyclés contre 83% enfouis en décharge.La tendance s’est inversée et en 2021, on était à 95% de déchets valorisés contre 5% mis en décharge.

Les fractions (sortes de déchets récoltés) ont, il est vrai, considérablement augmenté.À titre d’exemple, les encombrants réutilisables, une fraction introduite dans 12 recyparcs en 2020, connaissent une belle évolution avec 19 tonnes récupérées en 2020, 49 tonnes en 2021 et 57 tonnes pour les 6 premiers mois de cette année. "On a aussi un projet pilote depuis cette année dans 3 recyparcs avec des collectes de matelas pour les recycler, détaille Vincent Legros, responsables du département recyparc chez Intradel. Depuis avril, 638 matelas ont déjà été récoltés. De même, on a aussi lancé un projet pilote de collecte du plâtre dans 27 recyparcs avec un flux estimé à 2500 tonnes par an." Et en 2023, c’est le verre plat qui sera récolté pour être recyclé dans les parcs d’Ans, Fléron et Herstal.

Pour les années à venir, Intradel compte s’inscrire davantage dans la démarche zéro déchet. "En sensibilisant les citoyens au fait que ce qu’ils apportent au recyparc n’est pas nécessairement un déchet, note Jean-Jacques De Paoli, chargé de communication. On va créer dans chaque recyparc une installation ZD (zéro déchet) pour embellir les parcs et montrer des exemples de mobilier ou d’objets de déco réalisés avec des matériaux de récupération". Dans ses cartons Intradel a aussi la création de nouveaux parcs pour desservir Liège (à Droixhe-Bressous et Sclessin-Tilleur) mais aussi la rénovation de plusieurs recyparcs vieillissants tels que Spa, Aywaille, Comblain-au-Pont, Flémalle et Liège Glain.