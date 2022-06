À Amay, «BigMat doit déplacer sa centrale à béton»

Infractions urbanistiques et permis caduque

Les riverains regrettent ne pas avoir été prévenus du projet d’une centrale à béton dans l’avis d’enquête publique ne stipulant qu’un renouvellement de l’exploitation avec une extension pour des appartements et une station de lavage des véhicules.Selon eux, le préjudice est triple: moral, sanitaire et financier notamment aux dépens de Roger Graindorge dont le terrain à bâtir voisin du site BigMat est devenu invendable depuis l’installation de la centrale à béton à 3 mètres seulement de son bien. L’amertume des riverains est d’ailleurs alimentée par un sentiment de "laisser faire total" en constatant que le permis unique ne mentionnait aucune localisation de la centrale et que BigMat a librement décidé de la placer où bon lui semblait. "À 3 mètres de la mitoyenneté, c’est contraire au règlement urbanistique communal, insiste Marc Boulanger. De plus, les installations techniques ne pouvant être occultées par une haie correspondant à leur hauteur de 10 mètres, elles devaient être reculées de la même distance."

Autre cible: les logettes de stockage de sable et bricaillons situées depuis 30 ans à 61 centimètres d’une autre propriété (avec des débordements chez la voisine concernée) alors que la norme urbanistique est de 3 mètres. N’étant pas, elles non plus, localisées dans le nouveau permis de 2014, elles sont dès lors illégales, estiment les riverains qui soupçonnent par ailleurs BigMat d’avoir caché aux autorités l’alimentation de leur centrale à béton par un générateur diesel pour rester en classe 2 et s’éviter une coûteuse étude d’incidences. Les mêmes soupçons portent également sur la puissance de la centrale, mais cela reste à prouver par une enquête en cours suite à une plainte déposée par Roger Graindorge à la division de la police de l’environnement (DPE).

Javaux: «Cela ne va pas continuer comme ça»

Dès lors, à la lumière des infractions urbanistiques et du permis caduque puisque datant de 2014 et seulement mis en œuvre en 2019 selon les riverains (au-delà du délai légal de 3 ans donc), ces derniers réclament le retrait pur est simple du permis et, dans la foulée, une relocalisation de la centrale et des logettes ailleurs sur le site de BigMat (2 ha), ainsi que l’abandon du groupe électrogène polluant pour l’alimenter. "Ils pourraient la déplacer du côté de la rue des Boulonneries où il n’y a pas d’habitation sur 150 mètres" , suggère déjà Marc Boulanger y voyant un meilleur équilibre dans la répartition des nuisances avec une équidistance de 70 mètres de toutes les habitations périphériques.

En réponse, le bourgmestre d’Amay s’est tout d’abord défendu d’un immobilisme communal dans ce dossier, Marc Boulanger accusant au passage les autorités d’avoir accordé "un permis VIP" à BigMat même si, à ses yeux, la Commune avait été bernée par l’exploitant. Six jours après avoir été alertés début mars par les riverains, "nous avons fait passer la police de l’environnement du SPW pour qu’elle nous fasse un rapport.Et un avertissement a été signifié à BigMat concernant la localisation de la centrale à béton et des logettes, assure Jean-Michel Javaux (Écolo) qui, contrairement aux attentes des riverains, ne se considère pas comme l’autorité responsable pour faire retirer le permis unique, même si c’est le collège communal qui l’a délivré en 2014. Le collège a simplement fait office de boîte aux lettres de la Région. On est compétent pour attribuer le permis mais pas pour le retirer. Par contre, dans le cadre de la police administrative, je peux, avec la zone de police, intervenir en cas de dépassement des nuisances sonores et environnementales. Le SPW a enjoint BigMat à prendre contact avec le Département des permis et autorisations (DPA) pour une réactualisation des plans.On attend la teneur de ce contact. Pour aboutir à une relocalisation de la centrale à béton?On verra en fonction du SPW.Toujours est-il que cela ne va pas continuer comme ça car elle n’a pas le droit d’être là où elle est.Tout comme le moteur, elle est illégale faute d’être reprise dans le permis."

Contactée par nos soins, la direction de BigMat n’a pas souhaité réagir à ce stade.