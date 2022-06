"Il s’agit de l’oratoire dans lequel le chanoine de Donnea disait sa messe tous les jours" , explique Jean-François Ranscelot, propriétaire du château.

L’oratoire avait déjà été restauré dans les années 60. "C’est ma grand-mère qui avait confié cette tâche à un peintre du village mais ce n’était pas un spécialiste." Jean-François Ranscelot a donc saisi l’opportunité lorsqu’il a vu l’annonce d’un concours organisé par l’Union d’artisans du patrimoine, en collaboration avec l’Association des demeures historiques (dont le château de Lassus fait partie). "Le gagnant du concours remportait 40 h de travail gratuit offert par un artisan. Seul le matériel était à nos frais. On a donc envoyé notre candidature et quelques jours plus tard, on nous a annoncé qu’on avait gagné."

Avec de la feuille d’or et de palladium

La restauration a donc été confiée à Donatienne Lurquin de l’Atelier du Bois Doré à Lasne, une spécialiste en dorure. "Elle a retravaillé les dorures de l’oratoire et de l’autel avec de la feuille d’or et de palladium. Elles ont ensuite été patinées avec une glacière de zinc. La peinture a également été nettoyée", explique Sabine Ranscelot. Une restauration réussie qui satisfait complètement les deux propriétaires du domaine de Lassus. D’autres sont-elles d’ailleurs encore prévues? "Non pas pour le moment , explique Sabine. Cette restauration de l’oratoire n’était pas vraiment à l’ordre du jour mais ce concours était l’opportunité de le faire. Et ici, on est déjà bien occupé avec les pièces qui ont été durement touchées par les inondations en juillet dernier."