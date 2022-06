Le grand retour de la braderie le week-end prochain

Le week-end prochain s’annonce très festif dans le centre-ville de Hannut.Pas seulement grâce à la Plaza et au beau temps attendu mais aussi parce que la grande braderie des commerçants risque d’attirer du monde.Comme bien des événements, après deux ans de pandémie, cette édition 2022 marque le retour à une certaine normalité. "Après des années peu florissantes, on a beaucoup de stock, concède Nadine Mengels, coprésidente de l’UCCH (Union des commerçants du centre de Hannut). Les clients auront droit à des réductions jusqu’à -50% et des prix ronds." Une aubaine pour la clientèle mais aussi pour certains commerces dont ce week-end peut générer l’équivalent en bénéfices de deux bonnes semaines de travail.