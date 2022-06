De gros travaux au cimetière de Warnant

Après le cimetière de Vieux-Waleffe (réfection des murs, installation d’un columbarium et d’un ossuaire, verdurisation des allées), c’est sur celui de Warnant que la Commune de Villers-le-Bouillet a décidé de concentrer ses efforts. "La rampe d’accès au cimetière de Warnant n’était plus vraiment droite et penchait vers le talus.Et l’allée centrale en pierrailles ne facilitait pas l’accès des personnes à mobilité réduite qui devaient par exemple se recueillir devant une tombe tout au fond du cimetière, justifie Christine Collignon, l’échevine villersoise des Travaux qui a inscrit ce chantier de 145000€ dans le Plan communal d’investissement (PIC) pour subsides à la clé. On a aussi élargi l’entrée du cimetière en déplaçant un pilastre pour permettre aux corbillards de manœuvrer plus facilement."