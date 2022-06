Chantier de l’écluse d’Ampsin: la circulation à nouveau modifiée sur la N90 à partir de mardi prochain

Les automobilistes empruntant la N90 à hauteur de l’écluse d’Ampsin-Neuville actuellement en chantier de mise à grand gabarit, vont devoir prendre de nouvelles habitudes, rive droite de la Meuse, à partir du mardi 21 juin. "Initialement, cette modification devait entrer en application ce mercredi 15 juin, mais il y a eu quelques retards au niveau de la pose du tarmac en direction de Huy" , précise Nicolas Ausloos, responsable de la circulation routière du chantier pour le compte de la société Men at Work. En résumé, on va assister à un basculement de la circulation vers le nouveau tracé de la nationale entre le nouveau giratoire et la limite territoriale avec Huy. Pour rappel, l’idée est de ramener la N90 de 4 à 2 bandes de circulation (une dans chaque sens à séparer par une berme) avec à chaque fois une portion en béton réservée auRAVel.