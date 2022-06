La Plaza a fait son retour sur la Grand-Place à Hannut

Un programme varié

Ce week-end, l’événement reprenait donc ses droits sous un soleil particulièrement radieux qui dénote avec les semaines précédentes. Et si les chaises longues ont trouvé acquéreurs, les tables des restaurants avoisinants aussi! Pour les organisateurs, les deux vont de pair. Pourquoi pas manger un bout en terrasse avant d’aller écouter du bon son face à la scène, 30 mètres plus loin? Belgian Pop, Dj, cover… il y en a pour tous les goûts.

Ce week-end, c’est Florian Delathuy qui a inauguré l’événement aux platines. De quoi lancer les activités, tant en famille qu’entre amis.

Et le programme se veut d’ailleurs particulièrement varié: soirée jeux de société, Ladies Night, tournoi de jeux vidéo, blind test… Petits et grands devraient pouvoir y trouver leur bonheur et c’est déjà ce dont ce week-end d’ouverture témoigne. Quand papa et maman prennent un verre, les enfants s’amusent sur les boudins gonflables. De quoi redonner des couleurs et la bonne humeur aux Hannutois après une semaine assez sombre due aux inondations.