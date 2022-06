Le Hutois Éric Bauwens, ancien série A, débarque à Wanze: «Il a adoré le projet»

En clair, Eric Bauwens viendra entraîner les espoirs wanzois et devrait jouer en P1 entre 6 et 10 matchs en fonction des résultats du club."Il ne souhaite plus faire une saison complète, commente Ronny Ceulemans.Il vient seulement pour me faire plaisir et j’en suis très heureux.On s’était toujours dit qu’on jouerait un jour ensemble." Ce sera bientôt chose faite.