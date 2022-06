Armes et stupéfiants retrouvés à l’hôtel Sirius à Huy: «Ça nous porte préjudice et on craint pour notre sécurité»

Les faits se sont déroulés à l’hôtel Sirius et la propriétaire tient à réagir sur les informations qui ont été publiées dans la presse. "On m’avait promis que les faits ne seraient pas divulgués et que notre hôtel ne serait pas identifiables. Nous sommes à présent dans tous les journaux, notre nom est cité indirectement, par déduction. Les Hutois nous interpellent, nous appellent. Non seulement cette affaire met à mal l’image de notre établissement mais elle nous met aussi dans l’insécurité et le stress", explique la propriétaire, Marie-Pierre Fraikin qui compte demander une protection policière pour elle et son personnel. "Je ne me sens pas tranquille. Des représailles sont possibles, de la part d’autres personnes liées au trafic."