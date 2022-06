Livreur pour avoir ses 4 grammes d’héroïne

Ainsi, en échange d’une bille de 5grammes, il s’occupait de livrer et d’encaisser l’argent. " Mais je n’ai jamais fait de profit." Le président Maglioni annonce la couleur: "je ne suis pas là pour vous faire la morale mais vous connaissez les ravages de cette drogue et vous continuez à inonder le marché. Vous devez absolument éviter de passer par la ville ." Le prévenu se montre rassurant. " Je fais des détours énormes pour éviter le centre."

Une cliente décédée

La Procureure de division rappelle la genèse du dossier qui, au départ, ne visait pas spécialement le Hutois. Mais il a été vu en pleine livraison. C’est ainsi qu’une visite est organisée chez son papa, où il a trouvé refuge. On y découvre 72grammes d’héroïne, 812€ et un téléphone qui livre des renseignements dont celui du fournisseur. " Lui consomme de plus en plus. Une de ses clientes est morte depuis, un autre devrait comparaître d’ici peu." Le Parquet requiert un an sans s’opposer à un sursis probatoire ainsi que la confiscation des biens saisis chez le papa.

La défense, pour sa part, considère son client comme un pion. "Il est sous administration de biens et reçoit 80€ par semaine. Son arrestation lui a permis de sortir la tête hors de l’eau, commente son conseil. Il a envie d’en finir avec certaines fréquentations. Il est actuellement sous méthadone. " Il sollicite une peine de probation autonome et, à titre subsidiaire, une peine de travail.

Jugement le 29 juin.