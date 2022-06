L’aventure du maraîchage et du magasin de seconde main

À temps plein dès octobre

"Rien de 9" est un magasin de seconde main avec un concept original imaginé par Géraldine Vanderveck, à Pousset (Remicourt). Géraldine est ancienne aide-soignante mais elle a voulu changer d’orientation. Elle loue des étagères mensuellement à des particuliers. Ils y déposent des vêtements d’enfants, des jeux, des livres, divers objets et du petit matériel électroménager avec leurs prix. Il y a aussi un dépôt de vêtements adultes. "Après mon licenciement médical, j’ai fait des formations et puis j’ai eu cette idée un peu folle, mais qui me convient très bien. Créa-Job m’a bien conseillée et m’apporte son soutien durant la couveuse. L’objectif est de me lancer comme indépendante à temps plein dès le mois d’octobre et de m’agrandir. J’ai de la chance d’avoir pu disposer de l’ancien magasin de sport de ma maman et d’un espace de mon papa menuisier. De plus, j’habite juste à côté de mon magasin."