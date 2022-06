Zéro-déchet à l’école, et des élèves emballés

Ce projet entre dans le cadre de l’appel à projet de Caroline Désir, ministre de l’Éducation en Fédération Wallonie Bruxelles, laquelle souhaite soutenir l’alimentation équilibrée dans les écoles fondamentales. L’école de Clavier a donc été subsidiée à hauteur de 3500 € pour permettre la venue des animateurs de Good Planet. "On est parti du constat que les collations étaient fort chocolatées, que c’était plutôt des sucreries", exprime Thérèse André, aide à la direction.

Récepteurs puis transmetteurs

Les élèves de 5eet 6eprimaire furent les récepteurs de ces animations avant d’être émetteurs à leur tour auprès des autres enfants de l’école. "Ce n’est pas toujours évident de les sensibiliser. La semaine du 2 mai, les grands ont revu les fruits et légumes de saison" , explique Thérèse André. Madame Sylvie, en charge de la classe poursuit: "Ils ont fait des simulations de fêtes d’anniversaire, une avec des gobelets et des assiettes en plastique, des sodas et des produits emballés, et une autre avec des cakes et des boissons faits maison, une nappe et des serviettes lavables, des assiettes apéros avec des trempettes de pirate à la betterave pour tremper les légumes."

Après la formation, le challenge qui fonctionnait par un système de points a été lancé. Selon la collation ou l’emballage que les élèves apportaient à l’école, ils recevaient ou perdaient des points. Système qui semblait les motiver à merveille. "Une collation maison, c’était 2 points, les gourdes 3 points, un fruit local 4, une bouteille de soda -1 etc. À chaque récré les grands allaient compter les points dans les classes. C’était un peu lourd, mais on voudrait reprendre le principe l’année prochaine, un jour par semaine ou une semaine par mois" , note l’institutrice.

Les bonnes habitudes sont restées

Ce mercredi, une véritable fête d’anniversaire était organisée dans la classe. Beaucoup d’enfants disent désormais manger plus de fruits de saison. Les fraises ont d’ailleurs aujourd’hui un succès fou dans cette classe.

Elise essaie d’aller plus régulièrement faire les courses avec ses parents. "J’essaie de prendre des trucs avec moins de sucre, des plus gros paquets. À l’école, on essaie de prendre des boîtes plutôt que de l’alu et on met des légumes dans nos boîtes à tartines." Anatole est lui aussi convaincu par l’initiative. "C’est bon pour la planète, c’est bon pour nous!"

Dans l’enveloppe octroyée par la FWB, il reste 450 €. Cet argent servira à offrir un emballage en cire d’abeille à chacun des élèves de l’établissement.