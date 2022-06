Huit bouteilles de whisky: huit mois ferme

L’une de ces raisons se trouve sans doute dans les explications fournies par la Procureure de division Brigitte Leroy. " Le prévenu était hébergé par un homme à Huy. Le matin même, il lui aurait dit: Je vais faire de l’argent" . Sur les huit bouteilles, deux ont disparu et deux ont été cassées. Le nombre de condamnations, et ce dès la majorité du Marchinois, n’a eu de cesse, de se multiplier. Sur base de ces multiples récidives, le Parquet a requis, à titre principal, un an de prison ferme.

Une demande en grande partie entendue par le tribunal qui vient de le condamner à 8 mois.

Il n’a donc pas donné suite à la demande de peine de travail sollicitée par la défense.