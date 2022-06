Le glanage sera organisé avec les agriculteurs à Villers-le-Bouillet

À Villers-le-Bouillet, la commission agri-rurale, rassemblant citoyens et agriculteurs pour favoriser la meilleure cohabitation, est un terrain propice pour faire germer de nouvelles idées. Ainsi, il a été décidé de systématiser l’organisation d’actions de glanage sur le territoire villersois en collaboration avec l’Agence de développement local (ADL). "Avec les agriculteurs présents dans la commission, on a eu envie d’institutionnaliser en quelque sorte la pratique du glanage, rapporte Christine Collignon, l’échevine villersoise de l’Agriculture. Aujourd’hui plus que jamais, la lutte contre les pertes alimentaires est cruciale. Nos agriculteurs travaillent d’arrache-pied pour cultiver et développer leurs terres, mais il arrive parfois que certains aliments ne soient pas récoltés par les moissonneuses, par exemple. Et les quantités sont parfois très importantes sur plusieurs hectares d’exploitation. Trois agriculteurs se sont portés candidat pour lancer ce projet participatif.On espère que cela donnera des idées à d’autres puisque nous comptons 15 implantations agricoles.Et si on prend les exploitants de terres villersoises qui habitent en dehors de notre commune, on arrive à 30 agriculteurs."