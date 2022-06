Retour aux sources pour Guillaume Vierset aux Deux Ours

Guillaume Vierset en a profité pour défendre sur scène, pendant près de 1h30, son 7ealbum qui sortira en 2023. L’EP est sorti il y a quelques mois et il y a quatre titres issus du répertoire qui ont été joués dimanche. Il a commencé par First round . Et il a terminé par The end of the fucking world , titre de l’album, sorte de coup de "coup de gueule un peu punk" par rapport à ce qu’il se passe dans le monde.

Fred Maquet, gestionnaire de la salle, s’est montré une fois de plus admiratif de la qualité des sons produits par le guitariste natif de Vierset-Barse. " Guillaume est un artiste qui vient sur scène avec ses tripes, a-t-il commenté. Il propose une musique pointue et de qualité que je ne peux qu’adorer. C’est un casseur de codes. Son univers personnel mélange un peu de jazz avec du rock, c’est quelque chose d’osé. Faire découvrir des artistes comme lui, c’est ça que j’aime."

Près de 80 personnes étaient présentes sur les 140 places disponibles. Edges devrait se produire d’ici la fin de l’année à Bucarest et au Botanique. On pourra aussi retrouver Guillaume Vierset cet été sur les planches des festivals avec Typh Barrow et Sharko.