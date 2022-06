L’Espoir et la Pommeraie aidés par CAP48

Quand l’appel à projets a été lancé par CAP48 l’automne dernier, deux institutions de la zone de Huy avaient rentré un dossier de candidature afin de bénéficier d’un soutien financier dans le cadre de la campagne 2021.En l’occurrence, il s’agissait de la Pommeraie qui héberge des handicapés à Tihange, et du centre d’hébergement de jeunes en difficulté l’Espoir dans trois maisons situées àCouthuin (1) et Amay (2). Les deux institutions ont visiblement convaincu chacun des jurys (handicapés/jeunesse en difficulté) puisque CAP48 vient d’annoncer que leurs dossiers faisaient partie des 167 projets soutenus par une enveloppe totale de 15440467 € combinant les campagnes CAP48 et Viva for Life de 2021.