Les chineurs au rendez-vous à la brocante

Pour elle, c’est l’occasion de faire le vide dans sa maison et de liquider ce dont elle n’a plus besoin. "Ce sont surtout des vêtements, des chaussures, de la décoration." C’est aussi une façon de montrer l’importance de la seconde main aux enfants "et de les motiver à recycler" , souligne-t-elle. Chaque année, elle vend à peu près la moitié de ce qu’elle apporte. Mais outre le fait de pouvoir se faire un peu de sous, c’est aussi un bon moment à passer au sein de son village. "Cela apporte une chouette ambiance dans le village. Beaucoup de voisins participent à la brocante. Et pour les enfants, c’est chouette aussi. Mon ado de 13 ans, par exemple, est partie faire le tour de la brocante avec ses copines."

L’organisation ravie

Au sein de l’organisation aussi, on est très satisfait de la journée. Pour rappel, cette année, Jean-Claude Frennet, l’ex-vice-président du club de foot La Clavinoise et à la tête de la manifestation depuis 12 ans, avait décidé de passer le flambeau. C’est donc désormais un groupe de sept qui se charge d’organiser l’événement. Et la tâche n’a pas été évidente avec l’orage de la veille. "On a dû tout monter sous la pluie , confie Isabelle Goffart, membre de l’organisation. Mais heureusement, on a pu tout maintenir. J’ai d’ailleurs reçu une cinquantaine de coups de fil de personnes qui viennent de loin et qui nous demandent si la brocante a bien lieu." Pour une première organisation, le groupe est, en tout cas, très content. "On a encore quelques petites améliorations à apporter, mais ce sont des choses qui passent inaperçues pour les visiteurs ou les brocanteurs."

Au total, 10000 visiteurs étaient attendus sur la brocante. L’organisation, elle, fixe, déjà rendez-vous aux chineurs l’an prochain.