Du coaching ou des stages en néerlandais

L’ASBL Équibalance propose un panel d’activités qui s’adressent à tous les âges. Outre les visites, il y a également de l’ÉquiThologie ou de l’ÉquiCoaching. "Avec l’ÉquiThologie, les gens vont pouvoir apprendre comment fonctionne un cheval, comment il vit dans la nature. L’Équicoaching, c’est la thérapie par le cheval. On peut notamment travailler sur la confiance en soi, les problèmes de burn-out ou de sommeil par exemple ", explique Kristel Machiels. Les animaux permettent, en effet, souvent aux personnes de parler plus facilement. " L’attention n’est plus focalisée sur l’autre être humain mais sur l’animal. Et quand on caresse un animal, il y a aussi des endorphines qui se libèrent."