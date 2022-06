C’était le grand retour des Fêtes de la Pentecôte, à Bas-Oha

Le programme a débuté le vendredi avec le Marché du soir. " C’est déjà la 20eédition. Il est principalement destiné aux producteurs et artisans locaux. Nous avons eu énormément de monde sous le chapiteau et sur la plaine avec une ambiance guinguette et un mini-festival food truck. L’ambiance musicale était animée par un ancien élève de l’école."

Un autre moment incontournable des Fêtes de la Pentecôte est le grand spectacle des élèves de l’école communale. "Le thème de cette année était “C’est la fête” avec des chansons très dansantes comme “On fait tourner les serviettes”. Il a réuni 235 enfants, ajoute François Mainil. C’était un peu stressant pour les petits. Avec l’interruption de deux ans, c’était pour certains une première. Et la directrice a invité les élèves de 6eprimaire sortant des années 2020 et 2021." S’en suivait la grande tombola avec des lots "essentiellement offerts par des petits commerçants. Le comité offre un vélo adulte et un vélo enfant". Le dimanche était en partie réservé aux enfants avec leur grande brocante de jouets et vêtements gérée par eux.

Et puis, il y a bien sûr eu les grandes soirées du samedi soir et du dimanche (années 80-90) attirant chaque fois environ 1500 personnes. Lundi soir, le groupe Box Office était chargé de faire danser les plus vaillants jusqu’à l’extinction des feux.