Améliorer le bien-être à travers le cheval

Ils sont tous les trois passionnés par les chevaux et les relations humaines. En avril dernier, Kristel Machiels, Amélie Mairy et Didier Helderweirt ont donc décidé de créer leur ASBL, baptisée Équibalance et située à Braives. " Amélie et moi étions tous les deux dans l’enseignement. Et nous avons eu un trop-plein et le besoin de trouver un équilibre entre notre vie professionnelle et notre passion. C’est comme ça que l’ASBL est née" , explique Kristel.