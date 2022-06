Inondations en Hesbaye: les pompiers toujours débordés ce lundi

Ce lundi matin, lendemain des inondations qui ont principalement touché les communes de Hannut, Burdinne et Geer, les pompiers de la zone Hesbaye (renforcés par du prêt de matériel de pompage de leurs collègues hutois de la zone Hemeco) sont toujours complètement débordés par les demandes d’interventions des personnes touchées par les eaux et les boues. " Nous avons encore des appels ce lundi matin, il est impossible de déterminer le nombre d’interventions que nous allons devoir faire , indiquent-ils. Nous sommes débordés et ne cessons de réaliser des interventions."