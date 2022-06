Inondations à Geer: des points faibles récurrents

La Bernache (le centre d’accueil de jour pour handicapés qui a dû évacuer une partie des résidents dimanche), Ligney et Lens-Saint-Servais. Ces trois endroits ont donné du fil à retordre à la Commune de Geer lors des inondations de ce week-end. Et ce n’est pas la première fois… " En a peine deux ans, c’est déjà la troisième fois qu’on a des problèmes comme ça, affirme Yvette Riga, habitante de la rue des Tridaines et conseillère de l’opposition. Nous sommes à proximité d’un bassin d’orage et je ne l’ai jamais vu vide depuis que je suis ici. On ne s’en occupe pas vraiment. C’est à se demander s’il n’est même pas bouché."