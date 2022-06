Inondations à Burdinne: surtout des voiries et le Bounia touchés

Les pompiers de la zone NAGE (Namur, Andenne, Gembloux, Eghezée) sont également intervenus pour pomper l’eau. "Ce sont des eaux de ruissellements qui sont arrivées suite aux fortes pluies et qui se sont retirées assez rapidement. Il y a eu donc plus de peur que de mal. Nous avons d’ailleurs un projet à l’étude avec la Région wallonne pour la construction de digues en terre avec placement de buses pour faire des zones tampons avec les terres et faire en sorte que les eaux arrivent moins rapidement" , termine Christian Elias.