Pour BNP, la procédure a été respectée

En ce qui concerne la situation générale, la banque est confrontée à la législation. Valéry Halloy, porte-parole de la banque BNP Paribas Fortis livre les étapes: "Nous ne commentons jamais un cas spécifique, mais en termes généraux, on conseille généralement à nos clients de faire un mandat extrajudiciaire afin de désigner aujourd’hui la personne qui administrera votre patrimoine demain si vous n’en êtes plus capable suite à un accident ou à une maladie. Ce mandat permet de donner des consignes précises pour la gestion future du patrimoine. L’autre cas de figure c’est lorsque le juge de paix émet une ordonnance établissant une administration complète des avoirs d’une personne par des administrateurs. Ce document est le point de départ pour entamer les démarches et pour identifier les personnes qui sont administrateurs de biens. C’est un point essentiel puisqu’on ne peut donner les accès si on n’a pas identifié la ou les parties. C’est une mesure de protection, qui est appliquée par toutes les grandes banques, et qui protège l’administré et qui permet de donner les rênes à l’administrateur afin de mettre fin à des éventuels abus en cours." À partir de ce moment-là, les procédures administratives sont enclenchées: signatures des documents, identification des comptes de gestion et "argent de poche", lectures des cartes d’identité, etc. "On entame ensuite les démarches d’ouverture des comptes mais aussi la fermeture de certains. On doit aussi passer en revue tout ce qui relève des ordres permanents ou des domiciliations. On émet ensuite les cartes pour les administrateurs. Évidemment, ça facilite grandement les choses quand tout le monde est client au sein d’une même banque. Si toutes les étapes sont exécutées de part et d’autre, il est possible de boucler un dossier en 7 jours ouvrables."