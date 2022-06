Misovert a trouvé preneur: Mégane et Luc se lancent dans le circuit court

Stéphanie a donc trouvé un couvercle à sa casserole. Mégane Leroy et Luc Premane investissent les lieux pour une durée de 6 mois renouvelable une fois. "Nous avons eu un coup de cœur pour le lieu mais aussi pour le projet dans son ensemble. On adhère complètement aux valeurs et à cette dynamique, se réjouit Mégane, originaire d’Éghezée. Le principe de zone de lancement pour les jeunes indépendants c’est un concept très intéressant. Nous nous sommes rencontrés au Luxembourg dans le cadre du travail. On voulait construire un projet ensemble depuis un an mais on était freiné par les banques ou par des propriétaires qui nous refusaient. Il faut dire aussi que le secteur de l’horeca post-Covid est très compliqué."

Le duo se lance donc dans cette nouvelle aventure avec l’envie de proposer des produits locaux et de travailler avec le circuit court.

Collaboration avec l’épicerie de la Halle

Luc, cuisinier de formation sera aux fourneaux tandis que Mégane se mettra derrière le comptoir et à la logistique. Une fine équipe pour relancer le bâtiment Art Nouveau enregistré au patrimoine. "J’ai longtemps travaillé dans des restaurants étoilés et je suis dans le secteur depuis 30 ans, explique le Durbuysien. Nous proposerons donc des plats à emporter mais avec aussi la possibilité de manger sur place. On fera également service traiteur et on privatisera le lieu pour des groupes entre 5 et 14 personnes. Notre philosophie de travail est de collaborer avec le circuit court et des légumes de saison. On va par exemple travailler avec les produits de l’épicerie de la Halle. Le tout dans une cuisine traditionnelle." Travailler avec des produits frais, artisanaux, locaux et de saison sera donc le credo de ce nouveau concept. À noter aussi que les plats concoctés par Luc se retrouveront également à l’épicerie de la Halle. Une solution win-win qui ne manquera pas de réjouir les adeptes de la phrase "Je n’ai pas envie de cuisiner ce soir." Une nouvelle adresse éphémère à découvrir prochainement. "On inaugure le 11 et 12 juin et on ouvre officiellement le 14" , annonce Mégane. La suite dans 6 mois pour savoir si le projet aura su séduire les ventres des Hutois.