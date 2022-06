Les soirées jeux recommencent à l’Avouerie

Les soirées "jeux de société" ont recommencé jeudi à l’Avouerie d’Anthisnes.Et elles auront lieu tous les premiers jeudis du mois. C’est l’occasion de se détendre dans un cadre magnifique, de déguster une bière, ou un soft pour ceux qui le désirent, et faire de nouvelles rencontres. L’activité est gratuite. Éric Hendrikx chef de projet à l’Avouerie, animait la soirée ce jeudi avec Lize. "Avant le Covid, nous organisions pas mal de soirées de jeux le vendredi. Il y avait beaucoup de monde. Toutes les activités ayant été annulées avec le Covid, nous avons décidé de relancer des événements faciles à organiser et à annuler en dernière minute sans investir d’argent. L’idée est de faire découvrir des jeux et de passer un bon moment" , explique Éric Hendrikx. En fonction du public présent, les animateurs proposent des niveaux de difficulté différents. Un jeu peut durer une demi-heure comme trois heures, et il y en a sur tous les thèmes: l’esprit de la forêt, l’espace, les zombies, les vampires… "Nous avons choisi le jeudi, car le vendredi nous louons la salle pour des événements, mariages. Pour le moment, nous n’avons pas encore beaucoup de monde, mais il faut le temps de relancer le concept." Autour de la table de jeu, Brigitte est venue de Tavier avec une amie. "C’est la première fois que je viens, confie la joueuse. Je ne connais que le jeu du Monopoly, mais je me suis dit que ce serait bien de découvrir de nouveaux univers et d’entretenir ses méninges. Les jeunes vont tellement vite pour comprendre les jeux, j’avais envie de m’y mettre aussi."