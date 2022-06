Les élèves sur la scène internationale

Le temps de six jours, les participants ont vécu aux rythmes d’ateliers d’échange, d’activités culturelles, de découvertes artistiques et de partages de connaissances. "Finalement le cirque a été un prétexte à la rencontre. Et ce sont les liens sociaux qui ont vite pris le dessus. C’est un projet qui avait encore plus de sens après la période Covid qui n’a pas été facile pour nos jeunes en manque de contact. C’était très frappant de se confronter ainsi aux différentes réalités. En fin de semaine, chaque pays présentait un spectacle et les Espagnols ont fait une proposition autour des deux années vécues durant la pandémie. On s’est rendu compte que ça avait été très dur pour eux. Ils nous ont partagé leur vie. On a compris que les jeunes chez eux avaient été très fragilisés et beaucoup étaient sous antidépresseurs."

Propulsée sur le devant de la scène internationale, l’école de cirque de Marchin ressort grandie de cette première expérience unique et espère faire perdurer les liens qui se sont créés. "Des contacts ont été pris entre plusieurs jeunes qui se destinent à une carrière dans le monde du cirque mais nous avons aussi beaucoup discuté entre directeurs et dirigeants. L’idée est donc effectivement de se retrouver à d’autres occasions, confie Véronique Swennen. J’ai notamment beaucoup échangé avec l’Italie et l’Espagne. Les façons de fonctionner sont totalement différentes et ça rend les échanges très intéressants." À Marchin, Genève, Rome ou ailleurs, l’école circassienne compte bien poursuivre son aventure à l’internationale.