L’aire de jeux et de fitness à côté du hall omnisports a été inaugurée à Héron

7ecommune la plus jeune de Wallonie

Le bourgmestre Éric Hautphenne et l’échevine des sports Geneviève Neerinck étaient des plus heureux. " La réflexion sur l’aménagement des extérieurs du hall a débuté il y a trois ans, explique Geneviève Neerinck. Étant la 7ecommune plus jeune de Wallonie, ce projet nous a très vite convaincus. Et nous voulions une aire innovante, attrayante et accessible à tous: des petits de 1-2 ans aux jeunes ados de 15-16 ans."

Le ministre des Pouvoirs locaux Christophe Collignon était, lui aussi, admiratif. "C’est un bel ouvrage. C’est toujours important de soutenir une Commune qui crée un espace public, commentait le Hutois. Après les épreuves traversées, il est important que la détente et la vie reprennent ses droits."

Des zones pour tous les âges

Le coût de l’ouvrage est de 350000 € subsidiés par la Région wallonne à 75%. La plaine se divise en 5 zones. Le village ludique s’agrémente d’un sol souple coloré est destiné aux petits dès 2 ans. La seconde zone est accessible dès un an avec sa fabrique à sable et deux pelleteuses. La haute tour et son grand toboggan tubulaire culminent près de la chaussée. La toile d’araignée est composée d’un parcours en cordage et d’autres éléments. Enfin l’aire de fitness comprend une station de street workout et des éléments de gymnastique et musculation pour les ados et adultes.

Les modules ont été fournis et placés par la société française spécialisée Proludic représentée en Belgique par Philippe Nélis (Gai Savoir). Le terrassement et les aménagements au sol ont été confiés à la société Eecocour de Fernelmont. " Nous avons réalisé les couches amortissantes en caoutchouc coulé et gravillons roulés ainsi que les sentiers en dolomie stabilisée", explique Philippe Ruelle.