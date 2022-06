Deux terrains de padel inaugurés au TCHC de Fexhe-le-Haut-Clocher

Deal Commune-club

"C’est le moment de franchir le cap. Cet investissement nous permet de dynamiser le site du tennis , s’est réjoui Marc Paterka, l’échevin des sports et administrateur du TCHC, lors de l’inauguration, ce vendredi, dans le club fondé en 1981. Depuis 2019, le club s’est bien relevé, passant de 60 membres à plus de 270, notamment avec la migration des joueurs de Verlaine (NDLR: suite à la disparition du TC Verlaine). Nos joueurs de tennis étaient demandeurs et ils allaient jouer ailleurs. Et s’ils jouent au padel dans d’autres clubs, ils risquent d’y rester."

Si l’investissement, l’entretien et les terrains sont l’affaire de la Commune, la gestion des réservations est assurée par le club. "Nous avons investi dans un programme de réservation et de gestion des terrains , renchérit Jacqueline Borremans-Galloy, administratrice. Nous y avons inclus les deux nouveaux terrains de padel. Et la Commune nous ristournera un pourcentage sur les locations."

Alors que la démonstration de padel par quatre joueurs affiliés à l’Association Francophone de Tennis/Padel (AFT/Padel) va débuter, le bourgmestre Henri Christophe insiste sur le choix de la Commune de "suivre ce sport en vogue, pour ne pas être en retard ", en énumérant les nombreux bienfaits physiques. Et en rappelant que "cet investissement sur fonds propres s’inscrit dans la perspective d’un futur pôle raquettes" .

Étonné d’être invité, alors que "le gouvernement n’a pourtant pas financé les infrastructures" , Pierre-Yves Jeholet a assisté à cette inauguration par amitié avec le bourgmestre. Il revient sur l’importance des sports "pour les jeunes, plus encore dans le cadre du Covid pour leur santé morale physique" et "pour la vie associative de nos petites communes rurales" .

