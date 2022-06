Administratrice des biens de sa maman, elle dénonce un abus de BNP

« La banque BNP Paribas Fortis met en danger les personnes placées sous protection judiciaire. Cette banque commet des abus de droit contre des personnes fragilisées », dénonce-t-elle sur son compte Twitter. Un coup de sang qui n’est pas passé inaperçu sur la toile et a suscité de nombreuses réactions. « Il y a 6 mois, ma maman a perdu son mari, raconte la juriste de formation. À ce moment-là, ma sœur et moi avons pris conscience qu’elle n’était plus capable de gérer seule, en raison d’un début d’Alzheimer. Nous avons pris en main la gestion de ses affaires administratives et financières mais elle reste autonome pour vivre chez elle seule, faire ses courses et gérer son quotidien. » L’ère du numérique a conforté ses filles dans l’idée de prendre en main la gestion de ses comptes bancaires et une tentative d’escroquerie les a finalement décidées à passer le cap pour devenir officiellement administratrices de biens.

« Nous avons donc choisi de placer notre mère, avec son plein accord, sous protection judiciaire. Nous nous sommes donc rendues auprès de la juge de paix pour entamer les procédures, reprend Marie-Hélène Lahaye. Très à l’écoute, elle nous a longuement informées et a attiré notre attention sur les grandes difficultés que causaient certaines banques dans le cadre de procédure de protection judiciaire. Elle évoquait des situations de personnes qui ont vu leur compte en banque bloqué pendant de longues périodes, sans plus aucun accès à leurs revenus. Pendant des semaines. Parfois pendant des mois. » Et ça n’a pas manqué.

Des comptes bloqués depuis deux semaines

Sensibilisées à la problématique, les deux sœurs ont rapidement contacté la banque BNP Paribas Fortis de Huy où leur maman est cliente depuis 50 ans. Entre les mails laissés dans le vide, les appels qui n’aboutissent à rien et les employés qui se renvoient la balle ou qui ne savent pas donner les informations, les filles n’ont pas obtenu de réponse à leurs questions: « Notre maman aura-t-elle ses comptes bloqués si elle est placée sous protection judiciaire? Et si oui, comment éviter ce blocage? Ou comment débloquer très rapidement le compte? » Et entre-temps, presque deux mois ont passé.

« Je finis enfin par avoir une réponse du service juridique de la banque qui me dit que pour éviter un blocage il leur faut l’ordonnance du juge de paix. Je prends ensuite rendez-vous et nous devenons officiellement administratrices. Le 18 mai, je reçois l’ordonnance et je l’envoie à l’agence BNP Paribas Fortis afin d’éviter le délai de blocage du compte qui place tant de personnes vulnérables dans une situation impossible. » Et c’est finalement peine perdue…

Malgré plusieurs demandes, les deux sœurs n’ont jamais eu de suite et les comptes ont finalement été bloqués. « Ma maman m’a appelée en larmes au téléphone. C’est déjà difficile pour elle d’avoir la maladie d’Alzheimer et de perdre ses facultés mentales. C’est encore plus douloureux d’être privée de son propre argent, déplore la Bruxelloise. Elle s’est alors rendue chez ma sœur pour qu’elle lui donne du cash afin de tenir la semaine. Je prends alors les devants pour régler la situation. J’explique la situation à un employé et je lui fais part de mes inquiétudes avant qu’il n’éclate de rire et me dise d’un ton méprisant qu’il n’a pas que ça à faire. Enfin, il me raccroche au nez. » Et c’était il y a 15 jours.

Aujourd’hui, la situation n’est toujours pas débloquée. « J‘ai reçu un coup de fil du médecin de ma mère il y a deux jours me disant qu’elle n’avait pas pu payer sa consultation. Voilà plusieurs semaines que ma maman, atteinte de la maladie d’Alzheimer, est sans argent et sans carte bancaire, sans qu’on ait pu anticiper la situation. Comment font des personnes âgées dans la même situation qui n’ont pas d’entourage direct mobilisable? Comment éviter qu’elles se mettent en danger pour trouver de la nourriture ou de l’argent hors de chez elles? »