À la croisée de deux mondes

Ses peintures racontent une histoire, mais à son insu. Le trait est précis, sans équivoque, bien que le dessin reste symbolique, à la limite du rêve. Aquarelle, encre de Chine, dessins en couleurs ou en noir et blanc révèlent des thèmes souvent inspirés d’une nature abîmée par l’homme, à moins que ce soient des portraits. Son dessin reste suggestif ou surréaliste, réel ou symbolique. "J’aime les images étranges, et je ne mets pas de titre à mes œuvres pour laisser libre cours à l’imagination du spectateur."

Matériau de récup’

Autre démarche avec Yves Sevrin qui a laissé de côté la peinture pour modeler la matière. À mains nues pour rejoindre l’intime, l’homme, ici, travaille tout matériau de récupération. Bois, fer, terre donnent forme à des personnages inspirés pour la plupart de l’art africain. "C’est un mélange de souvenirs d’enfance et d’adolescence" , explique le sculpteur. Souvent, les silhouettes sont élancées, comme en clin d’œil à Alberto Giacometti, les volumes équilibrés tandis que les contours révèlent des traits aux proportions exagérées, parfois. Et il y a de la sensualité dans le travail d’Yves Sevrin. Chaleur et métal se rencontrent tandis que la nature fait le reste. "Je vois ce qui va naître de mes mains, j’ai une idée de base et puis les pièces de récupération s’assemblent." Ensuite, la pièce mûrit de longues années dans le jardin pour obtenir sa coloration naturelle. Gamin dans l’âme, il se l’avoue, Yves Sevrin se laisse aussi volontiers inspiré par le dessin animé et la BD. Ses petits personnages aux formes rebondies, inspirées de la caricature, en témoignent.