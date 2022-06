Un centre de Meeffe bientôt plus convivial

Au conseil communal de ce mardi, Wasseiges a annoncé sa volonté de répondre à deux appels à projets simultanés, destinés à rendre Wasseiges plus conviviale d’une part et moins énergivore, d’autre part. Le premier s’intitule "Cœur de village" et se concentrera sur le site de l’ancienne gare vicinale de Meeffe, rue de la Brasserie. " Nous avions déjà inscrit ce projet au PCDR, rappelle le bourgmestre, Thomas Courtois. Il y a déjà un terrain multisport et des modules de jeu. Cet appel nous permettrait de financer ce projet à hauteur de 80%, ce n’est pas négligeable. " L’objectif affiché est de rendre l’endroit plus attrayant, d’autant plus qu’il sert actuellement énormément aux festivités Meeftis. " Nous avons consulté au préalable, dans le cadre du PCDR, le comité Meeftis et les riverains, informe le maïeur. Leurs idées ont été récoltées et l’auteur de projets devra les mettre en forme ." Balades, sécurité, de nouveaux modules… La marge de manœuvre est assez large.