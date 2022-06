Sandra Hamel capture notre étonnante nature

Sandra Hamel, auteure, artiste et comédienne, a donné un coup d’accélérateur à sa passion de la macrophotographie pendant le confinement et suite à la rencontre avec un membre du Genévrier, Micheline Vanderhoven. "Je ne pouvais plus me produire sur scène. La culture était à l’arrêt. Je me suis réfugiée dans la nature. C’est Micheline qui m’a ouvert la première porte de cet univers fascinant. Je me suis alors mieux équipée, avec un objectif macro. Une révélation…"

Ses clichés sont une explosion de couleurs, de volumes, de sensations, de contrastes, une ode à la naturesous toutes ses formes: insectes, fleurs, eau, arbres… "L’artiste, ce n’est pas moi mais la nature. Je ne suis qu’une passeuse.Je ne suis pas une photographe naturaliste."

Quand la Ferrusienne est en pleine nature, elle ne voit plus le temps passer et redevient la petite fille qui découvre avec excitation un monde merveilleux. " Mes sens sont en éveil. Mes photos veulent partager ces petits moments d’extase. Je les cueille et je les offre…"

La patience est la première alliée de l’artiste qui peut rester deux à trois heures, en pleine nature, sur un sujet, guettant le moment clé. " Je peux faire 300 photos du même sujet en bougeant seulement d’un millimètre, jusqu’à ce que l’émotion, furtive, jaillisse."

La macrophotographie demande aussi un brin d’endurance. "C’est du sport! Je suis parfois dans des positions improbables: à quatre pattes, sur le dos, la joue collée dans l’herbe, les pieds dans la boue ou perchée sur un arbre. On doit rire si on me voit…"

Autodidacte, elle a quand même suivi des cours de photo en ligne, réalisé des stages, en France notamment, et s’est initiée à des programmes de post-traitement photo. "Il faut apprendre la technique pour pouvoir ensuite s’en libérer.Au départ, je ne voulais rien retoucher pour garder l’authenticité du moment mais des professionnels m’ont rappelé que de petits réglages étaient indispensables pour révéler les couleurs, les profondeurs, pour sublimer la photo."

Son ordinateur compte déjà des dizaines de milliers de photos nature mais dans son stock, seules une quarantaine d’images ont été validées et publiées. " Sur 600 photos d’un même sujet, j’en sélectionne 40 avant d’aboutir à une seule. Je prends le temps…"

Les premiers retours sur ses photos sont assez incroyables. Elle n’en revient pas elle-même. "J’ai présenté quelques photos dans des écoles à des amis et lors de cette expo. On me dit que ça suscite chez eux la surprise, l’étonnement, une nature attachante. C’est exactement ce que je ressens moi en les regardant."

Ses photos nature sont aussi une invitation à l’imagination par leur côté parfois abstrait, intriguant, curieux. "J’aime qu’on se demande ce que représente ma photo.Je n’apporte jamais aucune précision si ce n’est le titre qui donne des pistes, des suggestions."

Si ses "œuvres" touchent le public, elles ont aussi tapé dans l’œil de plusieurs photographes professionnels qui l’encouragent à poursuivre. Sandra Hamel a désormais un nom d’artiste (S’Oh! Photographie) et un site internet où on retrouve une galerie de ses plus beaux clichés qu’elle met en vente auprès des particuliers ou des organismes.

Aujourd’hui, elle se sent prête à se dévoiler au public et à monter des expos qui tourneront dans les centres culturels, les offices de tourisme, les écoles, les institutions. "Mon but est vraiment de sensibiliser à l’environnement, de pousser les gens à se rapprocher de la nature.Je cherche aussi un concept d’expo éco-responsable. Tout ça est en cours et en développement. Les prix reçus ce week-end me boostent plus que jamais." Sandra Hamel rêverait aussi un jour, de les éditer dans un livre… Et elle le sait: sa source d’inspiration, la nature, est infinie…