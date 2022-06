Pour l’opposition, le compte 2021, c’est «de la poudre aux yeux»

Mais là où le bât blesse pour le groupe d’opposition Ensemble, c’est au niveau du taux de réalisation des projets. " Ce que l’on constate, c’est qu’il y a une bonne trentaine de projets qui ont été inscrits, et pour lesquels il n’y a aucun engagement. C’est vraiment aberrant , souligne la conseillère Aline Devillers. On vend aux Villersois de la poudre aux yeux. On présente des projets qui vont être faits dans plein de domaines différents et on se rend compte, l’année d’après, qu’il y a une trentaine de projets qui n’ont pas encore commencé. "

«Il faudra faire des choix»

Pour le bourgmestre François Wautelet, il y a plusieurs explications à cela. "Nous recevons de plus en plus d’appels à projets et il faut que l’on soit prêt quand un appel arrive. Cela explique qu’au départ, on liste beaucoup de projets."

Le mayeur rappelle également que l’année 2021 était toujours rythmée par la crise sanitaire. "Nous avons géré le quotidien, l’urgence, le sanitaire et peut-être que, de fait, les projets n’avancent pas aussi vite qu’espéré. Et enfin le troisième élément de réponse, c’est qu’entre le moment où l’on initie un projet et celui où il sort, le temps peut être parfois long." François Wautelet souligne, en tout cas, que le collège communal a bien " la volonté de porter certains projets, mais qu’il faudra effectivement faire des choix car en matière de construction notamment, les coûts ont fortement augmenté".

Le compte 2021 a finalement été voté avec l’abstention du groupe Ensemble.