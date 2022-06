Modave: une plaque en l’honneur des Likin qui avaient caché une petite fille juive de 9 ans

S’ils ont obtenu cette reconnaissance, c’est parce qu’Edgard et Irma Likin ont abrité, caché et sauvé de la déportation une petite fille juive âgée de 9 ans durant la Seconde Guerre mondiale. Cette fillette, née à Liège, c’est Paulette Krell. Et son fils, Daniel Wagner, était présent ce jeudi lors de l’inauguration de la plaque commémorative, de même que des membres de la famille Likin." À l’époque, la plupart des gens demeuraient passifs.Mais une petite minorité a fait preuve de courage. La plupart étaient d’ailleurs des gens ordinaires" , a souligné Daniel dans son discours.

«Sans eux, je ne serais pas là»

Professeur d’université en Israël, Daniel Wagner, 68 ans, était très ému de revenir sur les lieux où sa maman a pu être sauvée (la ferme est aujourd’hui habitée par le petit-fils d’Irma et Edgard Likin). "C’est beaucoup d’émotions. Edgard et Irma Likin sont décédés il y a très longtemps.Je ne les ai donc pas connus. Mais s’ils n’avaient pas été là, je ne serais sans doute pas là non plus, de même que mon frère, mes enfants et mes petits-enfants." .

Daniel ne sait pas vraiment combien de temps est resté sa maman chez les Likin. "Je pense qu’elle a dû y rester quelques mois." S’il avait pu rencontrer le couple, il leur aurait certainement dit "un immense merci"."J’aurais aussi 1000 questions à leur poser." Le père de Daniel Wagner a, lui aussi, été caché en Suisse à l’âge de 12 ans après y avoir été transféré, par des prêtres. " L’un des prêtres a d’ailleurs été fusillé par les nazis."

Un message de paix

Lors de l’inauguration étaient aussi présents les enfants des trois écoles communales de Modave. " Un signe important car ils ont plus ou moins l’âge qu’avait Paulette à l’époque , souligne le bourgmestre. On se doit aujourd’hui de transmettre un message de paix et de fraternité. Et se souvenir de tous ces civils qui ont pris des risques énormes.En apposant cette plaque, nous honorons les membres de la famille Likin et leur exprimons notre profonde reconnaissance."