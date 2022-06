Le Maillon humanitaire a pris en charge 2400 patients dans le sud marocain

En bientôt 20 années d’activité, le Maillon humanitaire a prêté ses services sur le sol marocain à plus de dix reprises avec, à la clef, une notoriété et la confiance acquises des autorités locales qui lui mettent plusieurs traducteurs à disposition. "La barrière de la langue est la plus grande difficulté même si nous avons la chance d’avoir dans notre équipe (NDLR: 24 praticiens et 7 logisticiens pour acheminer le matériel médical et les médicaments sur place) des personnes qui parlent le marocain et connaissent la langue berbère.On sait se faire comprendre par des gestes, mais cette aide et celle du Croissant-Rouge nous facilitent la tâche."

La prochaine mission prévue dans 15 mois

La mission s’est déroulée en deux temps avec de premières prises en charge dans la petite commune d’El Harte où le Maillon humanitaire s’est déjà arrêté par le passé. Ensuite, la délégation a gagné le village d’Ouzighemte dans le Haut-Atlas par des pistes parfois à hauts risques. "Là, on était vraiment dans les montagnes avec une population très isolée et confrontée à de grandes difficultés d’accès aux soins médicaux.Au total des deux endroits, nous avons en 9 jours posé gratuitement des actes médicaux sur 2396 patients.Il faut y ajouter la participation de 236 habitants aux modules d’éducation à la santé. Ces personnes sont prévenues de notre arrivée par nos relais locaux. Elles marchent parfois 20 km pour nous rejoindre.Certaines arrivent à dos d’ânes, d’autres sur de très rares motos. L’une de nos forces est de bien organiser le tri avec une infirmière et un traducteur pour ne pas que les patients s’orientent vers une spécialité qui ne correspond pas à leurs besoins."

Les femmes, dont de nombreuses adolescentes, se dirigent majoritairement vers la gynécologie, là où les hommes font appel à la dentisterie et à la médecine générale. "On débriefe chaque soir, ce qui permet d’avoir une prise en charge multidisciplinaire. Par exemple, en fonction d’une pathologie régulièrement constatée, le médecin généraliste peut demander aux éducatrices à la santé d’insister auprès des enfants et adultes sur certains réflexes à adopter dans la toilette matinale."

La prochaine mission médicale du Maillon humanitaire devrait à nouveau gagner le Maroc dans 15 mois. "Le temps de bien la préparer dans un autre village."