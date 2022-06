«Un bon compte et un budget sain»

Lors de la séance du conseil communal de lundi, le collège communal a présenté le compte 2021 et la première modification budgétaire de l’exercice 2022. Du côté du compte, le résultat présente un boni à l’ordinaire de 1883730€. La modification budgétaire, elle, comprend quelques dépenses supplémentaires. Comme d’autres Communes, Wanze doit notamment faire face à la montée des prix des énergies. Un montant de 275000€ a ainsi donc été ajouté pour couvrir les frais de l’énergie et le carburant. Un crédit "Inondations" pour l’aide au relogement des sinistrés de 386866€ a également été inscrit. Et un crédit de 30000€ pour l’accueil des réfugiés ukrainiens a été ajouté.