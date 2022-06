Hamoir: Thierry Vincent a acquis trois bâtiments rue du Pont

Aujourd’hui, il habite à Bomal où il a déployé son activité de pose de clôture et de vente de sapins de Noël. Il dispose aussi de plusieurs hangars de stockage, boulevard Pieret à Hamoir. "L’achat de ces trois bâtiments, coup sur coup, est une histoire de circonstance. Les patrons des deux restaurants, que je connaissais, arrivaient en fin de carrière et n’avaient pas de repreneur. Concernant la banque ING, le bâtiment en vente ne partait pas. J’ai donc fait une offre sérieuse et définitive, qui a été acceptée.En investissant dans des appartements à l’étage et des commerces au rez-de-chaussée, le projet tient la route. Il y a une forte demande en hébergement dans la région. Pour les commerces, il faut trouver l’activité porteuse et je prendrai le temps de bien choisir. C’est pour moi un énorme investissement, je ne dois pas me louper. Mais j’ai mis toutes les chances de mon côté et je n’emprunte que très peu à la banque."

Le promoteur compte aussi aider les commerçants qui investiront ses immeubles avec un prix de location abordable. "Il ne faut pas étrangler ses locataires, leur laisser une marge pour se développer. C’est du win-win en réalité."

L’heure est à présent aux travaux et à la chasse aux candidats pour les commerces, facilitée par son large carnet d’adresses. Au Restaurant du commerce, c’est une brasserie, tenue par "Zaza", figure bien connue de l’horeca de Hamoir, qui va ouvrir en octobre. Des appartements seront aménagés à l’étage dans un second temps.

À l’Hôtel de la Poste, le bien est très bien entretenu et peut-être occupé immédiatement. " C’est un bâtiment clé-sur-porte. On peut y lancer une activité restaurant immédiatement. Il n’y a que quelques petits rafraichissements à faire. Le cadre est très joli. On abandonne la partie hôtel pour plutôt y envisager des chambres d’hôte. Pour le moment, j’enchaîne les visites. Et je sens de l’intérêt."

Dans l’ancienne banque, même idée: des appartements à l’étage et du commerce en bas. "Maintenir des commerces au rez-de-chaussée, c’est une demande de la Commune et j’y adhère. C’est un bâtiment sain, de 450 m2 , avec beaucoup de potentiel: 4 ou 5 appartements et deux commerces."

Thierry Vincent compte en tout cas ne pas traîner. "J’aimerais que mes trois bâtiments soient occupés en 2023." Et ensuite? "Je vais déjà lancer ceci et on verra" , sourit-il.