Hamoir: le couple bruxellois a tout plaqué pour lancer «Ze» (photos)

Les deux quadragénaires avaient envie de s’éloigner un peu de la capitale pour s’aérer, disposer d’une plus grande maison, tout en continuant à travailler à Bruxelles. Mais c’est finalement vers la petite commune condrusienne que le destin a emmené la famille (ils ont deux enfants). " C’est l’annonce Facebook de la vente du bâtiment (NDLR: l’ancienne boulangerie Chez Laurent) qui a titillé notre curiosité. Le prix était attractif mais tout était à refaire puisque le bâtiment a été inoccupé pendant cinq ans."

Coup de cœur

Une fois sur place, pour Cécile, c’est le coup de cœur. " La beauté de la région, du village, les champs, l’Ourthe, l’emplacement du bâtiment, la gentillesse des gens, explique celle qui était pourtant une fan inconditionnelle de Bruxelles. Ça m’a semblé un lieu de vacances, on s’y est senti bien, comme chez nous."

Rapidement, le couple se projette dans les quatre murs et y voit son restaurant ainsi qu’une activité traiteur. "On a donc tout plaqué: boulot, maison, écoles, amis…" Mais il a fallu redémarrer de (presque) rien. À l’intérieur, tout a été arraché et refait: électricité, chauffage, planchers, poutres… "Il a fallu un an de travaux jour pour jour. On a débuté le chantier le 2 juin 2021, on inaugure ce 2 juin 2022." Les restaurateurs ont aménagé deux espaces: la partie traiteur avec comptoir et la partie restaurant de 34 couverts ainsi qu’une terrasse de 30 places avec vue sur l’Ourthe.

Michel et Cécile ont élaboré une carte traiteur franco-belge avec des spécialités traditionnelles (carbonade, vol-au-vent, Saint-Jacques…) et une carte restaurant qui met le produit au centre de l’assiette (pavés de viande, burgers, croquettes de crevettes…). "Tout sera fait maison du beurre maître d’hôtel à la béarnaise en passant par la bisque de homard. Nous proposons une très petite carte: deux plats et deux suggestions, qui évolueront en permanence." Michel sera en cuisine et Cécile en salle.

Le "Ze" (en référence à leur foodtruck et au mot anglais "the" qui évoque le superlatif) ouvrira ses portes ce 2 juin et l’impatience monte. "L’excitation et le stress aussi. On a tout quitté, tout vendu pour vivre cette aventure. C’est le rêve de tout restaurateur d’ouvrir son enseigne.On est plutôt confiant au vu de l’accueil des gens. Ils sont extrêmement bienveillants et accueillants."

Le bâtiment sur quatre étages (550 m2) sera entièrement rentabilisé. Ils y ont aménagé leur appartement. Mais plus tard, ils envisagent de faire jusqu’à six chambres d’hôte et une salle de réception.