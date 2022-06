Commerces: le retour de «Zaza» à Hamoir avec une brasserie bistronomie

Zaza est en effet une figure connue de l’horeca local. Elle a servi au Café des sports dès 1989 puis travaillé à la discothèque Blue-inn avant de gérer la Taverne, rive gauche, pendant 13 ans. Elle a beaucoup animé la commune en organisant notamment les parades de Hamoir dans les années 2000 ou les garden-partys à la Taverne. Elle tient aujourd’hui un bar à tapas à Petit-Han. "J’ai envie de revenir à Hamoir, de faire rebouger les choses. Je crois au projet: une brasserie de style bistronomie, située à un endroit stratégique."

Les travaux sont en cours et l’établissement sera ouvert début octobre. "Il s’appellera Brasserie Henri en l’honneur de mon papa, Henri Michaux, qui a tenu le Cor de chasse à Barvaux, il était très connu dans l’horeca." Zaza veut faire de cette enseigne une belle brasserie où on pourra aussi bien prendre un verre, que déguster un dessert ou manger un repas, dans un décor chaleureux, lumineux mixant bois et marbre. "Tout a été rasé à l’intérieur et on redessine tout sur mesure."

Pour faire tourner son activité, la patronne a prévu une équipe cuisine avec un chef et toute une équipe en salle. La brasserie aura une capacité d’accueil de 43 couverts ainsi qu’une grande terrasse d’une quinzaine de places.

À la carte: planches apéritives, cocktails maison, pavés de viande, spécialités de coquelet, truites et recettes à l’ancienne. "Je mets à l’honneur les plats traditionnels de mon papa. On fera aussi des petits-déjeuners."

Le retour de Zaza fait en tout cas plaisir à la population locale. "On m’a dit que c’était super que je revienne. Je connais beaucoup de monde ici. Et je suis pleine de motivation. Je rêve de faire de ma brasserie un lieu de rassemblement, aussi bien pour les touristes de passages que pour les locaux."